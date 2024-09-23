TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Altınordu, deplasmanda Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı. İki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan kırmızı-lacivertliler, 8 puanla 5’inci sıraya gerilerken, zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

İzmir temsilcisi, iç sahada oynadığı 2 maçı kazanmış, ancak deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak zirveye tam anlamıyla yaklaşamamıştı. Kırklarelispor maçında yediği gollerle, sezonun ilk 3 haftasında kalesini gole kapatan Altınordu, bu unvanını da yitirdi.

Bu sonuçla Altınordu'nun lider 24Erzincanspor ile arasındaki puan farkı 2'de sabit kaldı. İzmir ekibi, önümüzdeki hafta sahasında lider Erzincanspor’u konuk edecek ve rakibine ilk yenilgisini yaşatma hedefiyle sahaya çıkacak. Erzincanspor ise, Kastamonuspor’dan devraldığı liderlik koltuğunu korumak için mücadele edecek.