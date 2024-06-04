Teknik direktörlüğe eski milli futbolcu Olcay Şahan'ı getiren İzmir ekibi, transferde de gurbetçi oyunculara yöneldi.

Daha önce Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan'ı kadrosuna katan Altınordu, üçüncü gurbetçi hamlesini de yaptı. Almanya 4. Lig ekibi SC Wiedenbrück'ten 24 yaşındaki santrfor Emre Aydınel ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Borussia Dortmund altyapısı geçmişli

Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve U19 Milli Takımımızda 5 kez forma giyen Emre Aydınel, geçen sezon Wiedenbrück formasıyla 20 maçta 785 dakika süre alıp 2 gol attı.

Hedef şampiyonluk

Altınordu yönetimi, Emre Aydınel transferiyle forvet hattında önemli bir eksikliği gidermeyi amaçlıyor. Kulüp, yeni sezonda 2. Lig'de şampiyonluk hedefliyor.