2. Lig Beyaz Grup’ta lider Batman Petrolspor deplasmanında aldığı 1 puanla moral bulan Altınordu, Cumartesi günü evinde oynayacağı Karacabey Belediyespor maçında sezonun ilk galibiyetini hedefliyor.

Altınordu’da moral depolandı

2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Altınordu, geçen hafta deplasmanda lider Batman Petrolspor karşısında 1-1’lik skorla kritik bir puan aldı.

Maçta 20 yaşındaki kaleci Arif Şimşir, kurtardığı iki penaltı ile maçın yıldızı olurken, kırmızı-lacivertli ekibin moralini de yükseltti.

Oynadığı 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi, artık evinde oynayacağı Karacabey Belediyespor maçında bu şansı kırmak istiyor.

Hedef 3 puan

Cumartesi günü Torbalı’da oynanacak karşılaşmada Altınordu, hem galibiyet özlemini dindirmeyi hem de puan tablosunda nefes almayı hedefliyor.

Şu anda 4 puanla düşme hattında bulunan kırmızı-lacivertliler, 7 puanlı Karacabey Belediyespor’u yenmesi halinde rakibiyle puanını eşitleyecek.

Takımın teknik direktörü Namet Ateş, antrenmanlarda oyuncularına özgüven aşılıyor. Ateş,