TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bugün Kırklarelispor deplasmanında kozlarını paylaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Sabit Selvi yönetecek.

Ligde 3 maçta topladığı 7 puanla 2'nci sıraya yükselen Altınordu, zirve mücadelesinde lider Kastamonuspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. İzmir ekibi, 4 puana sahip Kırklarelispor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak ve zirve takibini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-lacivertli ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Olcay Şahan'ın geçen hafta kazanan kadroyu değiştirmeden sahaya sürmesi bekleniyor. Altınordu, bu sezon gol yemeyen 2 takımdan biri olarak dikkat çekiyor ve Kırklarelispor karşısında da bu unvanını koruyarak 3 puanla evine dönmeyi hedefliyor.