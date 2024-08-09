TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni sezon öncesi kadrosunu altyapısından yetişen genç oyuncular ve transfer yoluyla kulübe gelen gurbetçi futbolculardan oluştururken, bu kriterlere uymayan tek ismin Eren Tokat olması dikkat çekti.

İzmir temsilcisinin 27 kişilik kadrosundaki 14 futbolcu öz kaynak sisteminden yetişen isimlerden oluşurken, 12 oyuncu ise gurbetçilerden oluştu. Kırmızı-lacivertlilerde sadece stoper Eren Tokat transfer politikası ve kadro yapılanmasında bu iki kriterin dışında kaldı. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Hacettepe, Bugsaşspor, Niğde Bld, Darıca Gençlerbirliği, Tarsus İdmanyurdu, Çorum FK, Adıyaman FK, Afyonspor ve İskenderunspor kulüplerinde görev yaptı. Kariyerinde 2'nci Lig'de 248 maça çıkıp 16 gol atan Eren, 3'üncü Lig'de 29 müsabakada 3 gol kaydetti. Hacettepe ile 2013-14'te 3'üncü Lig'de play-off şampiyonluğu yaşayan tecrübeli defans oyuncusu geçen sezon İskenderunspor formasıyla Play-Off'ta elenme üzüntüsü yaşadı.