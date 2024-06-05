Gurbetçi kanat oyuncuları Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan ile santrfor Emre Aydınel'i kadrosuna katan kırmızı-lacivertli ekip, şimdi de Kaan Baysal'ı listesine ekledi.

Avrupa'da yetişen Türk oyunculara yönelen Altınordu'nun yeni teknik direktörü Olcay Şahan'ın, Ankaraspor'dan öğrencisi olan 28 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. PSV Eindhoven altyapısında yetişen Belçika doğumlu Kaan, Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş altyapılarında oynadıktan sonra Getafe CF B (İspanya), Sporting Hasselt, Patro Eisden Maasmechelen (Belçika), Sancaktepe ve Afyonspor kulüplerinde görev yaptı.

Geçen sezon Play-Off oynayan Ankaraspor'da 34 maçta görev yapan Kaan Baysal, 4 gol atıp, 6 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Şimdi, Altınordu'nun orta saha için önemli bir hamle olarak gördüğü Kaan Baysal transferinin gerçekleşmesi halinde, takımın şampiyonluk yolundaki iddiasını daha da güçlendirmesi bekleniyor.