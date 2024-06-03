Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Altınordu, transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İzmir ekibi, teknik direktörlük koltuğuna Olcay Şahan’ı oturturken, kadrosuna Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan’ı kattı.

Teknik Direktörlükte Yeni İsim: Olcay Şahan

Altınordu, teknik direktörlük için genç ve dinamik bir isim olan Olcay Şahan ile anlaşarak, yeni sezon için büyük bir adım attı. Şahan’ın futbolculuk kariyerindeki tecrübelerini teknik direktörlük alanında da göstereceğine inanan kırmızı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı.

Transferde Hızlı Adım

Şahan’ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Altınordu, ilk olarak Hüseyin Bulut ile anlaşma sağladı. Alman ekiplerinden Wuppertaler SV’de forma giyen kanat oyuncusu Hüseyin Bulut, üç yıllık sözleşmeye imza attı. Bulut’un kanatlardaki hızı ve yetenekleriyle takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Ardından bir diğer kanat oyuncusu Bahattin Karahan’ı kadrosuna katan Altınordu, SC Wiedenbrück’te gösterdiği performansla dikkat çeken Bahattin ile de üç yıllık sözleşme imzaladı. Karahan’ın da takıma önemli bir dinamizm katması bekleniyor.

Gelecek Planları ve Transfer Hedefleri

Hücum hattına yapılan bu takviyelerin ardından Altınordu’nun transfer çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor. İzmir ekibi, savunma ve orta saha mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda yeni isimlerin de takıma katılması bekleniyor.