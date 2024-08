Altınordu'da sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki sol bek Yusuf Can Esendemir, 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer oldu. Altınordu altyapısından yetişen ve yaklaşık 10 yıldır kulüpte forma giyen Yusuf Can, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Olcay Şahan yönetiminde lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altınordu, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Altınordu'nun yeni sezon öncesi kadro yapılandırma çalışmaları kapsamında, Yusuf Can Esendemir'e yeni sözleşme teklifi yapılmadı. Bu ayrılıkla birlikte, Yusuf Can Esendemir kariyerine Iğdır FK'da devam edecek. Kırmızı-lacivertli formasıyla 1. Lig'de 50, 2. Lig'de ise 27 maça çıkan Yusuf Can Esendemir, bu süreçte 1 de gol kaydetmeyi başardı.