Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugün Diyarbakır Bağlar’da cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili soruşturmanın yakından takip edildiğini bildirdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarılması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Altun, açıklamasında şunları ifade etti: "Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunması tüm ülkeyi derinden üzmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın her yönüyle aydınlatılarak Narin Güran’ın hayatına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun."