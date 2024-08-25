İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan Tuncay Özkan hakkında sert bir açıklama yaptı. Altun, Özkan'ın ve benzeri kişilerin Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullandığını belirterek, bu kişilerin ve düşüncelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'Cunta zihniyeti'

Altun'un açıklamasında, Tuncay Özkan'ın ve ona benzer zihniyetteki kişilerin, "cunta zihniyeti" ve "vesayet kırıntıları" olarak nitelendirildiği görüldü. Bu ifadelerle Erdoğan’a yönelik yapılan hakaretlerin asla göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnız olmadığını ve her türlü hakaretin, hem hukuk önünde hem de siyaseten bedelinin ödetileceğini belirtti.

Açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir” vurgusu öne çıktı. Altun, Erdoğan’ın her türlü hakarete karşı hukuki ve siyasi mücadele edeceğini ifade ederek, bu tür açıklamaların bedelinin mutlaka ödeneceğini söyledi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman halkının desteğini arkasında hissettiğini ve bu destekle birlikte hakaretlere karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini vurguladı. Özkan'ın ifadelerinin sadece Erdoğan'ı değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi ve sosyal huzurunu da hedef aldığını belirten Altun, bu tür davranışların hiçbir şekilde hoşgörülmeyeceğini dile getirdi.