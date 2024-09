Dün akşam Antalya'da oynanan maçta Karşıyaka, Anadolu Efes'i 83-78 yendi.

Hemen en baştan söyleyeyim: Ben bu takımı çok beğendim. Teşekkürler Ufuk Hocam! Ufuk Hoca kalitesini ve zekasını bir kere daha ispat etmiş. Kadro mühendisliğini konuşturmuş. Ve ortaya bu güzel takımı çıkarmış.

Hazırlık maçı değil de sanki bir lig mücadelesi yada bir Avrupa maçı kıvamında bir mücadele oldu. Her iki takım da kazanmak için bütün silahlarını ortaya koydular. Maçın başlarında Efes'li oyuncuların gözlerinde ve vücut dillerinde, belirgin bir özgüven vardı. Biz bu maçı rahat kazanırız havası vardı. Ama Ufuk hoca ve öğrencileri Efes'in havasını aldılar!

Bu maçı kişiler üzerinden değerlendirmek istemiyorum. Oyunu merak ediyordum. Ama oyun planımız aynı. Yine müdafaa da adam adama ve değişerek oynuyoruz ve kazandığımız topları da en hızlı şekilde kullanıyoruz. Bu basketbola göre de bir oyuncu grubumuz var. Ve bence çok doğru bir basketbol oynuyoruz. Tabi tek maç ölçü olmaz. Ama Fenerbahçe'yi de birkaç gün önce yendiğimizi de lütfen unutmayın.

Evet haklısınız, hazırlık maçları ölçü olmaz ve yine haklısınız Anadolu Efes'in önemli eksikleri vardı. Şımarık çocuk Larkin yoktu vs. Bunlar doğru. Ama daha doğtu olan, bizim doğru basketbol oynuyor olmamızdı. Ben bu takımı seyrederim arkadaş! Keyif veren bir basketbol anlayışı var sahada! Benim için basketbolda hücum kadar müdafaa da önemlidir. Hem iyi savunma yapıyoruz, hem de bu iyi savunmadan sonra hızlı hücum ediyoruz Bütün oyuncular da buna alışmış görünüyor. İsimlere girmeyeceğim. Genel olarak iyi oynadık.Yarın Galatasaray maçı var.Onu da izledikten sonra,isim isim değerlendirme yapacağım.

Beni en çok mutlu eden konulardan biri de rotasyon! Geçen seneki gibi 7-8 kişi değil bu sene rotasyon. Daha derin. Geçen sene çok çektik sakatlıklardan. İnşallah bu sene böyle şanssızlıklar yaşamayız. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yermiş! Ufuk hoca geçen seneden önemli dersler çıkarmış.

Bu yolun sonu şampiyonluk! Bütçenizi ayarlayın. Kombinelerinizi bir an evvel alın! Pişman olmazsınız! Göğsünde Atatürk'ün verdiği ay-yıldız olan kulübümüze bu sene çifte zafer yakışır. Hem Avrupa'da hem de Lig'de şampiyonluk istiyoruz! Ufuk hocamıza ve oyuncularımıza başarılar diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla