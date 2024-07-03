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AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van'dan İstanbul'a giden iki hafif ticari araç durduruldu.
Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: aa