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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı için gözaltına alınan tırın sürücüsü olan İran uyruklu Parvız H'nin (40) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmenin, alüminyum hammaddesi yüklü tırın dorsesinde yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü tutuklandı .

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