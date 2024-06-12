AMASYA (AA) - Amasya'da İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri tek kullanımlık terlikleri satarak hem okul bütçesine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca döner sermaye kapsamına alınmasının ardından Bakanlık ile hayırseverlerce ekipmanları yenilenen okulda, Moda Tasarımı Teknolojisi Bölümü öğrencileri, 1,5 yıldır baskılı ve baskısız tek kullanımlık terlik üretiyor.

Terliklerin üretim ve baskı tasarımı, 12 öğrenci ile öğretmenler tarafından yapılıyor. Günlük üretilen yaklaşık bin çift terlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki otel, pansiyon ve misafirhanelere satılıyor.

Öğrenciler, döner sermaye kapsamında atölyede geçirdikleri zamana göre saat başına 92 lira ücret alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde bazı okullarda maske üretimi yapıldığını, daha sonra bu makinelerin uygun olanlarıyla tek kullanımlık terlik üretimine başlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitime ve meslek liselerine büyük önem verdiğine işaret eden Türkmen, "Okulun müsaitliği nedeniyle de bu okulumuz böyle bir çalışmaya öncülük etti. Şu anda tek kullanımlık terlikle ilgili Amasya'nın tüm ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz. Bir kısım ihtiyaçları var, onlar giderildiği zaman Amasya dışına da satış yapabilecek durumdalar." dedi.

Çocukların üretmeyi öğrenmesi, ürettiklerinin katma değere dönüştüğünü görmeleri açısından mesleki eğitimde benzeri uygulamaları önemsediklerini vurgulayan Türkmen, "Dolayısıyla çocuklarımız üretmeyi, ürettiklerinden kazanmayı bire bir öğrenmiş oluyor. Satışlar döner sermaye marifetiyle yapıldığı için çocuklarımızın kendilerine de emeklerinin karşılığının elbette dönüşü var. Çalışmayı çok anlamlı ve faydalı buluyoruz." diye konuştu.

Atölyede usta öğreticilik yapan Sibel Karaahmetoğlu ise günde 800 ila bin çift tek kullanımlık terlik ürettiklerine dikkati çekerek, öğrencilerin ders saati dışında atölyede çalışarak harçlıklarını çıkarttıklarını kaydetti.

Okulun 10. sınıf öğrencilerinden Kübra Kartal da terlik atölyesinde eğitim gördüklerini dile getirerek, "Genellikle konaklara ve otellere gönderiyoruz. Terlikleri isteğe bağlı olarak kadife ve havludan yapıyoruz. Ders saatleri dışında harçlıklarımızı çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.



