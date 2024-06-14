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Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan Nursel Özkan, Dilek Durmuş, Damla Çam, Sezer Çam ve Ercan Öz, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hamza Erbaş'ın kullandığı 05 HH 929 plakalı otomobil, Sarıalan köy yolunda Hüseyin Kaya idaresindeki 54 UE 240 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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