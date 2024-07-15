2024 yılında Amazon Prime Day etkinliği, 16 Temmuz'da başlayacak ve 22 Temmuz'da sona erecek. Bir hafta sürecek bu etkinlik boyunca Prime üyeleri birçok avantajdan faydalanabilecek.

Amazon Prime Day nedir, Avantajları neler?

Amazon Prime Day, Amazon’un her yıl düzenlediği ve Prime üyelerine özel indirimler ve avantajlar sunduğu bir alışveriş etkinliğidir. Bu etkinlik sırasında kullanıcılar, birçok kategoride büyük indirimler ve özel fırsatlardan yararlanabilirler.

Prime Day süresince Prime üyeleri, birbirinden avantajlı kampanya ve fırsatlardan yararlanabilecekler.

Amazon Prime kampanyaları

Fiyat farkı iadesi: Fırsat ürünlerinin fiyatı düşerse, aradaki fark iade edilecek.

3000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL indirim: Büyük alışverişlerde ekstra indirim imkanı.

Prime ücretinden muafiyet: 3 ay boyunca alışveriş yapan kullanıcılara, Prime ücreti Amazon tarafından karşılanacak.

12 aya varan taksit imkanı: Yaptıkları alışverişlerde Prime üyeleri, 12 aya kadar taksit imkanı ile ödeme yapabilecek.

Sepette %10 indirim: Seçili ürünlerde 500 TL'ye, sepette %10 indirim uygulanacak.

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