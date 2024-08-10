Türkiye’de yakın zamanda yürürlüğe girecek olan yeni gümrük mevzuatı değişiklikleri, uluslararası e-ticaret platformlarındaki alışverişleri etkilemeye başladı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, Türkiye’ye ürün gönderen yabancı markaların satış stratejilerini yeniden değerlendirmelerine yol açtı. Nike’ın internet üzerinden Türkiye’ye satışlarını askıya almasının ardından, Amazon’da hizmet veren bazı yabancı mağazalar da Türkiye'ye satış yapmayı durdurdu.

Gümrük mevzuatındaki değişiklikler

21 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni gümrük mevzuatı, Türkiye’ye gönderilen ürünlerde vergi oranlarını artırarak, 15 günlük hızlı kargo ile yapılan alışverişlerde vergilendirme sınırını 150 eurodan 30 euroya düşürdü. Bu durum, özellikle yabancı markaların Türkiye’ye yönelik satışlarını olumsuz etkiledi. Gümrük vergisi oranlarının %92’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Satışların durması

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun açıklamalarına göre, Amazon’da Türkiye’ye hizmet veren birçok yabancı mağaza, bu yeni düzenlemelerin ardından ülkemizdeki satışlarını durdurmaya başladı. Özellikle Temu gibi bazı markalar, Türkiye'ye ürün gönderimlerinde taban alışveriş tutarını 670 liraya çekmişti. Nike ise Türkiye’ye internet ve mobil uygulama üzerinden satışları geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Tüketici alışkanlıklarına etkisi

Bu gelişmeler, Türkiye’deki tüketici alışkanlıklarını da derinden etkileyecek. Yabancı markalardan ürün satın almak isteyen tüketiciler, artan gümrük vergileri ve sınırlandırmalar nedeniyle yeni alışveriş stratejileri geliştirmek zorunda kalacak. Bu durum, yerli markaların ve e-ticaret platformlarının önemini artırabilir.

Gelecek beklentileri

Yeni gümrük düzenlemeleri ile birlikte uluslararası alışverişlerdeki bu sıkıntıların devam etmesi bekleniyor. Türkiye’ye satış yapan diğer yabancı markaların da benzer kararlar alabileceği ve bu durumun e-ticaret sektörünü nasıl şekillendireceği merak konusu.