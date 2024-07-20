Amazon ve Ncsoft işbirliğiyle geliştirilen Throne and Liberty, açık beta sürümü ile oyuncuların beğenisine sunuldu. 23 Temmuz'a kadar sürecek olan beta dönemi, oyunun tam sürümünden önce oyunculara kapsamlı bir deneyim sunuyor.

MMORPG türüne yeni bir soluk

Throne and Liberty, MMORPG türünde büyük beklentiler yaratan bir oyun olarak Amazon'un bu alandaki en yeni girişimi. Final Fantasy 14, World of Warcraft ve Black Desert Online gibi devlerle rekabet etmeyi hedefleyen bu oyun, oyunculara geniş bir açık dünya ve zengin PvP sistemleri sunuyor.

Açık beta süreci başladı

Throne and Liberty'nin açık beta süreci başladı ve 23 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süreçte oyuncular, oyunun tam sürümünden önce neler sunacağını keşfetme şansına sahip olacak. Açık beta döneminde yapılan ilerlemeler tam sürüme aktarılmayacak, ancak oyuncular oyunun dünyasını, PvE ve PvP mekaniklerini, fetih muharebelerini ve büyük boss savaşlarını deneyimleyebilecek.

Açık dünya keşfi

Throne and Liberty, açık dünya keşif unsurlarını merkeze alarak oyunculara geniş ve detaylı bir dünya sunuyor. Oyunda, sürekli devam eden ve tüm bölgeyi etkileyen büyük bir savaş bulunuyor. Bu savaş, oyunun dinamiklerini ve oyuncuların stratejilerini doğrudan etkileyerek derin bir oyun deneyimi sağlıyor.

PvP ve PvE Sistemleri

Oyuncular, hem PvP hem de PvE sistemlerinde zengin içeriklerle karşılaşacak. PvP savaşları, oyuncular arasında büyük mücadelelere sahne olurken, PvE görevleri ve boss savaşları da oyunun diğer önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Görsel zenginlik ve grafikler

Amazon ve Ncsoft, Throne and Liberty'yi görsel olarak da etkileyici hale getirmeyi hedefliyor. Oyunun grafikleri ve görsel efektleri, oyunculara etkileyici bir deneyim sunmak için titizlikle tasarlanmış.

Tam Sürüm 17 Eylül'de Geliyor

Throne and Liberty'nin tam sürümü 17 Eylül'de piyasaya sürülecek. Açık beta sürecinde oyuncuların geri bildirimleri değerlendirilerek, oyunun tam sürümünde en iyi deneyimi sunmak için çeşitli iyileştirmeler yapılacak.