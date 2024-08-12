AMD, Ryzen 7000 serisi işlemci veya Radeon RX 7000 serisi ekran kartı satın alan kullanıcılarına iki adet Steam oyun kodu hediye ediyor. Bu kampanya, sadece masaüstü bilgisayar donanımlarını değil, aynı zamanda listedeki bileşenlerin yer aldığı dizüstü bilgisayarları da kapsıyor. Tom's Hardware'in paylaştığı habere göre kampanya dahilinde verilen oyunlar, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Unknown 9: Awakening. Warhammer 40,000: Space Marine 2, 9 Eylül'de satışa sunulacak ve Steam üzerindeki ön sipariş fiyatı 60 dolar olarak belirlenmiş durumda. Unknown 9: Awakening ise yıl içinde çıkacak ve fiyatı henüz belli değil, ancak muhtemelen benzer bir fiyatta olacak.
Bu kampanya, yeni bir sistem arayışında olan kullanıcılar için AMD bileşenlerini daha cazip hale getiriyor. Ücretsiz olarak sunulan bu oyunlar, yaklaşık 120 dolarlık bir değer sağlıyor.
Kampanyaya Dahil Olan Ürünler:
İşlemciler:
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- AMD Ryzen 9 7950X
- AMD Ryzen 9 7900X3D
- AMD Ryzen 9 7900X
- AMD Ryzen 9 7900
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- AMD Ryzen 7 7700X
- AMD Ryzen 7 7700
Ekran Kartları:
- Radeon RX 7900 XTX
- Radeon RX 7900 XT
- Radeon RX 7900 GRE
- Radeon RX 7800 XT
- Radeon RX 7700 XT
- Radeon RX 7600XT
Dizüstü Bilgisayar Bileşenleri:
- İşlemciler:
- AMD Ryzen 9 7940HS
- AMD Ryzen 7 7840HS
- AMD Ryzen 7 7735HS
- AMD Ryzen 7 7435HS
- Ekran Kartları:
- Radeon RX 7700S
- Radeon RX 7600S
Kampanya hangi tarihler arasında?
AMD'nin ücretsiz oyun kampanyası 6 Ağustos'ta başladı. 5 Ekim'e kadar devam edecek.
Promosyondan yararlanmak isteyen kullanıcıların, bu bileşenleri satın aldıkları satıcılarla iletişime geçmeleri gerekiyor. Bu kampanya, AMD’nin yeni sistemler için bileşen tercihinde önemli bir avantaj sağlamak amacıyla yapılıyor. Promosyon, özellikle RX 7000 serisinin geniş kapsamını içeriyor ve kullanıcıların bu seriyi tercih etmeleri için cazip bir fırsat sunuyor.