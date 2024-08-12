AMD, Ryzen 7000 serisi işlemci veya Radeon RX 7000 serisi ekran kartı satın alan kullanıcılarına iki adet Steam oyun kodu hediye ediyor. Bu kampanya, sadece masaüstü bilgisayar donanımlarını değil, aynı zamanda listedeki bileşenlerin yer aldığı dizüstü bilgisayarları da kapsıyor. Tom's Hardware'in paylaştığı habere göre kampanya dahilinde verilen oyunlar, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Unknown 9: Awakening. Warhammer 40,000: Space Marine 2, 9 Eylül'de satışa sunulacak ve Steam üzerindeki ön sipariş fiyatı 60 dolar olarak belirlenmiş durumda. Unknown 9: Awakening ise yıl içinde çıkacak ve fiyatı henüz belli değil, ancak muhtemelen benzer bir fiyatta olacak.

Bu kampanya, yeni bir sistem arayışında olan kullanıcılar için AMD bileşenlerini daha cazip hale getiriyor. Ücretsiz olarak sunulan bu oyunlar, yaklaşık 120 dolarlık bir değer sağlıyor.

Kampanyaya Dahil Olan Ürünler:

İşlemciler:

AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X3D

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700

Ekran Kartları:

Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 GRE

Radeon RX 7800 XT

Radeon RX 7700 XT

Radeon RX 7600XT

Dizüstü Bilgisayar Bileşenleri:

İşlemciler: AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7435HS

Ekran Kartları: Radeon RX 7700S Radeon RX 7600S



Kampanya hangi tarihler arasında?

AMD'nin ücretsiz oyun kampanyası 6 Ağustos'ta başladı. 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Promosyondan yararlanmak isteyen kullanıcıların, bu bileşenleri satın aldıkları satıcılarla iletişime geçmeleri gerekiyor. Bu kampanya, AMD’nin yeni sistemler için bileşen tercihinde önemli bir avantaj sağlamak amacıyla yapılıyor. Promosyon, özellikle RX 7000 serisinin geniş kapsamını içeriyor ve kullanıcıların bu seriyi tercih etmeleri için cazip bir fırsat sunuyor.