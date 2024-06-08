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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Yarı finalde Polonya'yı 5-1 mağlup eden Türkiye, bu sonuçla üst üste üçüncü kez şampiyonluk için mücadele etmeye hak kazandı.

Maçın golleri, 11. dakikada Muhammed Yeğen, 22. dakikada Rahmi Özcan, 27. ve 46. dakikalarda Şeyhmus Erdinç, ve 30. dakikada Serkan Dereli tarafından kaydedildi. Türkiye, 8 Haziran'da TSİ 17.00'da oynanacak finalde İspanya-İngiltere maçının galibi ile karşılaşacak. Bu başarı, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa'da ne kadar güçlü bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.