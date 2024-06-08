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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, 1-8 Haziran 2024 tarihlerinde Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu oldu. 16 takımın katıldığı turnuvada milli takımımız, rakiplerini tek tek eleyerek finale yükseldi ve İspanya ile karşılaştı.

Final maçı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde oynandı ve Türkiye, İspanya'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısını, kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yaptı. Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkaran Türkiye, maçı 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Üst üste üçüncü kez şampiyon

Bu zaferle birlikte Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu ve 2022 yılında kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından başarısını bir kez daha taçlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli takımı tebrik ederek, azim ve inançla gelen bu büyük başarının önemine vurgu yaptı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canı gönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum."