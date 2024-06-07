Turkcell’in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımımız, Fransa’nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ampute Milli Takımı, 8 Haziran Cumartesi günü İspanya-İngiltere maçının galibiyle yerel saat 17.00’de şampiyona tarihinde üst üste üçüncü kez şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Yarı finalde karşılaştığı Polonya’yı 5-1 skorla mağlup eden ay-yıldızlı milliler, üst üste üçüncü kez şampiyonluk için mücadele edecek.

Hatırlanacağı gibi Ampute Milli Takımımıza finali getiren goller, 11. dakikada Muhammed Yeğen, 22. dakikada Rahmi Özcan, 27. ve 46. dakikada Şeyhmus Erdinç ile 30. dakikada Serkan Dereli’den gelmişti.

Şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın ikisinde de şampiyon olmayı başaran Milli Takımımız, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00’de İspanya-İngiltere maçının galibiyle şampiyonluk için sahaya çıkacak.