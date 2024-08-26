İzmir’in yoğun trafiğiyle bilinen Anadolu Caddesi'nde, Çiğli yönünde ilerleyen bir araç, Shell Benzinlik istasyonuna gelmeden önce sağ şeritte arızalandı. Arıza nedeniyle araç, trafiği olumsuz etkilerken, ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak aracı yol dışına çekme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar sürüyor

Araç nedeniyle bu güzergahta trafik akışı yavaşladı ve yoğunluk geriye doğru Yeşildere Caddesi Ballıkuyu mevkiine kadar uzandı. Trafikte ilerleyen sürücüler, gecikmelere karşı uyarıldı ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önerildi. Yetkililer, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ve trafiğin normale döneceğini belirtti.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak plan yapmaları önemle tavsiye edilmektedir.