Turkish Airlines Euroleague’de mücadele eden Anadolu Efes, 18 Aralık Çarşamba günü Kızılyıldız’ı, 20 Aralık Cuma günü ise Partizan’ı İstanbul’da ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak olan Kızılyıldız maçı saat 20:30’da başlayacak. Temsilcimiz, Euroleague’de sekizinci sıradaki rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Euroleague’de 852. maçını oynayacak

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 852. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 851 maçta 480 galibiyet ve 371 yenilgi elde eden Efes, Euroleague’de 604. maçına çıkacak. Bu kupada ise 603 karşılaşmada 323 galibiyet ve 280 yenilgi alarak %53,6’lık bir galibiyet oranına sahip.

Kızılyıldız ve Anadolu Efes arasındaki rekor

Anadolu Efes ile Kızılyıldız daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, bu maçlardan 13 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. FIBA organizasyonlarında ise her iki ekip 4 kez karşılaştı ve iki galibiyet, iki mağlubiyet aldı. Euroleague’de ise Anadolu Efes, Kızılyıldız’a karşı 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle üstün.

Partizan maçı da zorlu geçecek

20 Aralık Cuma günü oynanacak olan Partizan maçı da Anadolu Efes için önemli. İstanbul ekibi, Euroleague’deki şampiyonluk hedefi doğrultusunda bu zorlu maçlardan 2 galibiyet çıkararak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.