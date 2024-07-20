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Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu 'nun Bolu geçişinde tır ile tanker in karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

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