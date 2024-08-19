Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Anagold altın madeninde çalışan işçilerin Anagold Madencilik tarafından iş akdine son verileceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre bin 900 işçinin işine son verileceği öğrenilirken skandal olayla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Daha önce işten atma girişimlerini püskürttüğümüzde sarı sendika aracılığıyla 25 Haziran’da bir mail atmış ve ‘işten atma yapmayacağız, bu süreci Türkiye Maden-İş ile konuşarak götüreceğiz’ açıklamasını yapmışlardı. Demek ki sürece sendikayı da dahil etmişler sendikada bu işten atılmaları kabul etmiş” dedi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Anagold Madencilik, işçilerin iş akdine son verdiği öğrenildi. İşten çıkartılmaların olduğu şirkette 13 şubat 2024 günü atık toprakların yığıldığı liç alanında medyana gelen toprak kayması sonrası 9 maden işçisi toprak altında kalmış ve aylarca süren çalışmalar sonunda farklı zaman tarihleri içinde 9 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İş akdi sözleşmesinde yer alan maddeler

Anagold Madencilik “İş Sözleşmesinin Feshi ve Ücretsiz İzin Süreci” ile ilgili, iş akdine son verilen işçilerin kriterlerini şöyle sıraladı:

Yığın liç operasyonu tamamıyla sonlandırılmıştır ve bu sebepten dolayı Oksit Proses bölümü kapatılmıştır. Bu kapsamda, şimdilik diğer bölümlere transfer edilemeyen oksit çalışanları,

Disiplin cezası alanlar, düşük performanslı veya emekli çalışanlar,

Disiplin cezası alanlar, düşük performanslı veya emekli çalışanlar, Çeşitli sebeplerle 45 günden fazla devamsızlık yapanlar,

Durdurulan faaliyetler nedeniyle mevcut durumda pozisyonuna ihtiyaç duyulmayan çalışanlar arasından seçim yapılmıştır.

Toplu işten çıkarma kapsamında değerlendirilen ve arabuluculuk aracılığı ile ayrılmak isteyen çalışanlara yönelik şu maddeler yer aldı:

Ek tazminat 4 net maaş

Ek tazminat 4 net maaş Çocuk başına 15.000 TL eğitim yardımı (18 yaşından küçük ve eğitimine devam eden çocuklar için)

35.000 TL kış yakacak yardımı

Farklı şehirlere dönecek olan çalışanlarımızın taşınma masrafının Anagold tarafından karşılanması (02.09.2024 tarihine kadar geçerli)

"Sendika işten çıkartılmaları kabul etmiş"

İşçilerin çıkartılması kararıyla ilgili konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu "Şirket iki ay önce de işten çıkartılma girişimleri olmuştu ancak biz bu girişimi püskürtmüştük. Dün ise şirket tarafından işçilere mail atıldı. Mailde toplu işçi çıkartma prosedürleri gereği bölümlerinin bir kısmını kapatacakları için çalışana ihtiyaçlarının olmadıklarını belirttiler. Dolayısıyla öncelikle dört ay ücretsiz izinde dahil olmak üzere birkaç seçenek sunuyorlar. O seçeneklerden birini kabul ettirip üç-dört maaş fazladan verip çıkışı özendirmek gibi bir girişimleri de var. Ona göre bir çıkış işlemi yapıyorlar. Daha önce işten atma girişimlerini püskürttüğümüz de sarı sendika aracılığıyla 25 Haziran’da bir mail atmış ve ‘işten atma yapmayacağız, bu süreci Türkiye Maden-İş ile konuşarak götüreceğiz’ açıklamasını yapmışlardı. Demek ki sürece sendikayı da dahil etmişler sendika da bu işten atılmaları kabul etmiş. Toplam bin 900 kişinin işten çıkartılması bugün itibariyle başlıyor" ifadelerini kullandı.