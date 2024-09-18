Anayasa Mahkemesi (AYM), Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir hükümlünün gitarına erişiminin engellenmesinin, maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkını ihlal ettiği yönünde karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan bir kişi, şahsi gitarını kullanmak istemiş, ancak koğuşta başka bir enstrümanın bulunduğu gerekçesiyle gitarına erişimine izin verilmemişti. Hükümlü, uygulamanın Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan “maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi” hakkını ihlal ettiğini belirterek tazminat davası açtı.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru neticesinde, gitarın hükümlüye verilmemesi kararının hukuka aykırı olduğu ve bu durumun hükümlünün kişisel gelişim ve manevi varlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

“Gitarına erişim izninin engellenmesi hukuka aykırı“

Anayasa Mahkemesi, hükümlünün haklı olduğu sonucuna vararak, gitarına erişim izninin engellenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Karara göre, ceza infaz kurumunun uygulaması Anayasa’nın 17. maddesi kapsamında "maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi" hakkını ihlal ediyor.

Mahkeme ayrıca hükümlüye net 3 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tazminatın, kararın tebliğinden itibaren dört ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılması gerektiği belirtilirken, ödeme tarihine kadar geçen süre için de yasal faiz uygulanacağı bildirildi.