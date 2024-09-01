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Konser , İzmir’in sevilen mekanlarından Hayal Kahvesi'nde saat 18:00’de başlayacak. Daldal, popüler şarkıları ve özel performanslarıyla İzmirli hayranlarıyla buluşacak. Sahne şovlarıyla tanınan sanatçı, dinleyicilerini müziğin ritmine kapılmaya davet ediyor.

İzmir'de Müzik Dolu Bir Akşam

Türk pop müziğinin genç ve yetenekli isimlerinden Anıl Emre Daldal , 3 Kasım 2024 Pazar akşamı İzmir'de sahne alıyor. Müziğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Daldal, enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

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