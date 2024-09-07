İzmir'in Menderes ilçesinde Anka Yardımlaşma, Dayanışma ve Doğa Derneği, topluma katkı sağlama misyonu çerçevesinde 55 ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye desteği sağladı. Dernek, eğitim hayatına devam eden çocukların okul ihtiyaçlarını karşılayarak, onlara daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Ayşegül Demir, bu yardımların çocuklara eğitim hayatlarında destek olmayı amaçladığını belirtti ve gelecekte de bu tür yardımları sürdüreceklerini vurguladı. Dernek, sadece kırtasiye yardımıyla değil, doğa dostu projeler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla topluma katkı sunmaya devam ediyor.

"Amacımız çocuklarımızın karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek"

Dernek Başkanı Ayşegül Demir, bu yardımların dernek olarak çocuklara verdikleri desteğin bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Amacımız, özellikle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim hayatlarında karşılaştıkları zorlukları en aza indirmektir. Dernek olarak çocuklarımızın geleceğe daha umutlu bakabilmeleri için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Anka Yardımlaşma, Dayanışma ve Doğa Derneği, sadece kırtasiye desteği ile değil, çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkı sunmaya devam ediyor.

Dernek, doğa dostu projeler, yardım organizasyonları ve dayanışma çalışmalarıyla daha iyi bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.