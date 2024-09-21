Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyesinde yaptığı incelemelerde projeye dair önemli bilgiler paylaştı. Hızlı trenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara ve Bursa arasında sadece 2 saat 15 dakikada seyahat edileceğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, “Osmaneli’den Bandırma’ya kadar uzanacak toplam 201 kilometrelik bir yüksek hızlı tren projesinden bahsediyoruz. İlk etapta Bursa’ya kadar olan 106 kilometrelik kesimde tüm idari süreçler tamamlandı ve artık sadece inşaat sürecine odaklandık. Ray döşeme işlemlerinde yüzde 20-30 seviyelerine ulaştık. Tüneller tamamlandı. 2025 yılı sonunda bu hattın inşaatını bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Zorlu Proje: 7 İstasyon ve 23 Tünel

Uraloğlu, projenin karmaşıklığına da dikkat çekerek toplamda 7 istasyon, 23 tünel, 12 kaçış tüneli, 15 aç-kapa tüneli, 34 demir yolu köprüsü, 15 viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit ile 208 menfez içerdiğini belirtti. Ayrıca, Bursa'dan İstanbul'a seyahat süresinin de 1 saat 15 dakikaya düşeceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Bu projeyle sadece Bursa’yı değil, Sivas’tan Edirne sınır kapısına kadar geniş bir bağlantı ağı oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa'da 20 Milyar TL’lik Karayolu Projeleri

Bursa'da devam eden diğer projelere de değinen Uraloğlu, 24 karayolu projesinin toplam maliyetinin 20 milyar TL'yi aştığını ve bu projelerin aktif olarak sürdüğünü belirtti. Kuzey Çevre Otoyolu projesinin de yakından takip edildiğini vurguladı.

Ayrıca, şehir içindeki projeler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Çalı yolu karayolları sorumluluğunda olmayan bir yol. Önceki dönemde yapılan anlaşmalar gereği, imar ve kamulaştırmaları gerçekleştirdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi, eleştirilerini bu mutabakat çerçevesinde yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Metro Araçları ve Hafif Raylı Sistem Yatırımları

Bakan Uraloğlu, Bursa’da alınacak 68 metro aracının sorumluluğunun Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu ve projelerin hızlandırılması gerektiğini de belirtti. Hafif raylı sistem için 44 metro aracının alınmasının planlandığını ve bu sürecin devam ettiğini aktardı.

Uraloğlu, “Bursa Şehir Hastanesi’nin hafif raylı sistem bağlantısını güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Projelerin tamamlanmasıyla Bursa’nın ulaşımında önemli bir iyileşme sağlanacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, devletin yönetim anlayışının yazılı ve sözlü mutabakatlarla şekillendiğini belirterek, “Yazılı anlaşmalara sadık kalıyoruz. Hem yazılı hem de sözlü taahhütlerimize bağlıyız” diye ekledi.