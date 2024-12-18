Manisa istikameti Ankara Caddesi üzerindeki otoyol bağlantı noktasında meydana gelen araç arızası, trafik akışını olumsuz etkiliyor. Yetkililer, yol dışı yapma çalışmalarına devam ederken, araç sahiplerinin ve sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.
Trafik Yoğunluğu Egemak Köprü mevkiine kadar uzandı
Ankara Caddesi'nde Manisa yönüne doğru seyir halinde olan sürücüler, otoyol bağlantı noktasında meydana gelen bir araç arızası nedeniyle trafikle karşı karşıya kaldı. Arıza yapan aracın yol dışı yapılma çalışmaları devam ederken, bu noktadan geriye doğru yoğunlaşan trafik akışı, Egemak Köprü mevkiine kadar ulaşmış durumda
Kaynak: HABER MERKEZİ