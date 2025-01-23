Bornova Ankara Caddesi üzerinde Merkez istikametine doğru zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kaza nedeniyle iki şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kazaya müdahale çalışmaları sürüyor

Araçların yol dışına çıkarılma işlemleri devam ederken, bu noktada ciddi trafik yoğunluğu oluştu. Akım sonu Ege Üniversitesi viyadüğü üzerinde tespit edildi.

Bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücülere, alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor. Kazanın etkisinin ilerleyen saatlerde azalması bekleniyor.