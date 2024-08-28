Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin önemini vurgulayan Şamlıoğlu, "12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yıllık Programı, 2024-2026 Orta Vadeli Program ve MEB Stratejik Planı (2024-2028) doğrultusunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve meslekî eğitimi yaygınlaştırılması amacıyla 40 ilde sektör ile yapılan istişareler ve il değerlendirme toplantılarının ardından Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak 10 Ağustos 2024 tarihli ve 32628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi." dedi.

Ortaöğretimde mesleki eğitim okulları konusu görüşüldü

Şamlıoğlu, politika belgesinde temel olarak mesleki ve teknik eğitimde mevcut durum, mesleki ve teknik eğitimde temel sorun alanları ile mesleki ve teknik eğitimde gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmaların yer aldığını aktardı.

Şamlıoğlu, "Mesleki ve teknik eğitimde gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmalar; mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme ve mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olmak üzere üç alt temadan oluşmaktadır. Bu temalar altında il ziyaretlerinde gerçekleştirilen sektör istişare toplantılarında eğitim ve sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen toplam 74 strateji maddesi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

İlgili Bakanlıklar ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde yer alan stratejiler doğrultusunda öncelikle 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinden başlayarak "Beceri Geliştirme Programı" (Zanaat Atölyeleri), akademik eğitim alan ortaöğretim öğrencileri için meslekî eğitim, işletmelerde mesleki eğitimde "iş sağlığı ve güvenliği", mesleki ortaokul açılması konuları görüşüldü.

Ayrıca, il istihdam ve mesleki eğitim kurulları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen teklifler de Mesleki Eğitim Kurulu'nda görüşülerek karar altına alındı.