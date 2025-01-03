Ankara Valiliği, 27 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen polis ve jandarma operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 904 kişinin yakalandığını açıkladı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, birçok suçtan aranan şüpheliler yakalandı.

Hapis cezası olan şüpheliler de yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonlar sırasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 7 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 13 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 25 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 271 kişi ve ifadeye yönelik aranan 588 kişi olmak üzere toplamda 904 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Operasyonun kapsamı ve başarı oranı

Ankara'da gerçekleştirilen bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Polis ve jandarma ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar, suç oranlarını azaltma ve güvenliği sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.