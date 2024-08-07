Ankara'nın Akyurt ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Öğlen saatlerinde fabrikanın çatısından yükselen yoğun dumanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yangın, hızla fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı.

Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediliyor

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Fabrikada bulunan yanıcı maddeler yangının yayılmasını hızlandırdı ve müdahaleyi zorlaştırdı.