Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesindeki Demirler Köyü'ne sıçradı. Yangının köye yaklaşması nedeniyle Demirler Köyü tahliye edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının ilk belirlemelere göre insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç ise, 65 vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu.

Yangınla mücadele sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi. Jandarma ekipleri çevre köylerde vatandaşları uyararak tedbir alınmasını sağlıyor. İzmir'in Menderes ilçesinde de benzer bir orman yangını çıktığı bildirildi ve bu yangınlara ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

Vali Şahin: Yangın insan kaynaklı

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangınla ilgili olarak "Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor," şeklinde açıklama yaptı.

Bolu valisi: 65 kişi tahliye edildi

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise, "65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi," bilgisini verdi.