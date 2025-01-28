AREA Araştırma, 22-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirdiği siyasi gündem anketinin sonuçlarını yayımladı. 26 ilde 2 bin 22 kişiyle yapılan araştırma, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomi politikaları, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlar gibi başlıklarda vatandaşların görüşlerini ortaya koydu. Ankette AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı ise bıçak sırtı.

Araştırma, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halk tarafından büyük ölçüde başarısız bulunduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 60,1’i sistemin başarısız olduğunu belirtirken, yalnızca yüzde 36,2'si başarılı buluyor.

Erdoğan'ın 'olası' adaylığı

Ankette Erdoğan'ın 2024 seçimlerinde yeniden aday olabilmesi için Anayasa değişikliği gerektiği sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 65,3’ü Erdoğan’ın yeniden aday olması için Anayasa değişikliği yapılmasına karşı çıkarken, yalnızca yüzde 29,7’si bu değişikliğin gerekli olduğunu belirtti.

Erdoğan’dan memnuniyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kanaatler de olumsuz. Katılımcıların yüzde 54,6’sı Erdoğan’ı olumsuz bir şekilde değerlendirdi. Erdoğan’a olan bu olumsuz bakış, 2023 seçimlerinden sonra halkın siyasi yapıya dair düşüncelerinde önemli bir dönüşüm yaşandığının göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Hükümetin ekonomi politikaları başarısız bulunuyor

Araştırmada, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin vatandaşların büyük bir kısmı olumsuz görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 73,6’sı ekonomi politikalarını başarısız bulurken, sadece yüzde 24,3’ü bu politikaları başarılı olarak değerlendirdi. Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan ekonomi, vatandaşlar nezdinde hükümetin en zayıf halkalarından biri olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş Belediyesi operasyonu: Hedef İmamoğlu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki yolsuzluk soruşturması, katılımcıların gözünde siyasi bir operasyon olarak algılanıyor. “Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonla ilgili kanaatiniz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 46,6’sı, “Siyasi davadır, asıl hedef Ekrem İmamoğlu’dur” yanıtını verdi.

İmralı görüşmeleri ve Devlet Bahçeli

DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye halkın büyük bir kısmı olumsuz tepki verdi. Katılımcıların yüzde 67,1’i, Öcalan ile yapılan görüşmeyi olumsuz buldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında da olumsuz görüşler hâkim. Katılımcıların yüzde 65,8’i Bahçeli'yi olumsuz değerlendirirken, sadece yüzde 29,1’i olumlu kanaat belirtti.

AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 0,2

Araştırmanın seçim anketi kısmı da ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu. Katılımcılara “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildiğinde AK Parti yüzde 22,9, CHP ise yüzde 22,7 oranında oy aldı.

Bu sonuca göre, AK Parti ve CHP arasında sadece 0,2 puanlık bir fark bulunuyor. Geçerli oylar üzerinden yapılan hesaplamada ise her iki parti arasındaki fark daha da daraldı.

AK Parti yüzde 29,3, CHP ise yüzde 29,1 oranında destek aldı. Bu durum, her iki partinin de neredeyse eşit güçte olduğunu ve seçimlerin ne kadar çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

Yüzde 22 olan "kararsız" oranı ise dikkat çekti.

Diğer partilerin oy dağılımı şöyle:

- MHP: Yüzde 9,5

- DEM Parti: Yüzde 8,1

- Zafer Partisi: Yüzde 7,6

- İYİ Parti: Yüzde 7

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2