Anksiyete, insanı anı yaşamaktan alıkoyar ve bulanık düşüncelere itebilir. Bu durumlarda 5-4-3-2-1 yöntemi, endişeyi azaltarak beynimizi ana odaklamamıza yardımcı olabilir.

Beyninizi ana odaklayın:

Beynimiz gelecekteki duygulara odaklanarak anı kaçırabilir. Bu yöntemle zihninizi endişe ve kaygıdan kaçırıp tekrar ana odaklayabilirsiniz.

5-4-3-2-1 yöntemi nasıl uygulanır?

5 nesne tanımla: Durun, nefes alın ve etrafınızdaki beş nesneyi fark edin. Örneğin: deniz, yemek masası, yemeğiniz, arkadaşınız, yanınızdaki ağaç.

4 ses duy: Etraftaki dört sesi tanımlayın. Örneğin: arka fonda çalan müzik, havlayan köpek, kahkaha sesleri, dalga sesi.

3 şey hisset: Üç şeye dokunun veya hissedin. Örneğin: ayakkabının içindeki ayağınız, yüzünüze vuran rüzgar, elbisenizin kumaşı.

2 şeyi kokla: Etrafınızdaki iki kokuyu tanımlayın. Örneğin: parfüm kokunuz, çiçek kokusu, yemek kokusu.

1 şeyi tat: Ağzınızdaki tadı tanımlayın, bir şey içebilir veya yiyebilirsiniz.

Bu yöntemle ana odaklanarak endişe ve kaygıdan uzaklaşabilirsiniz. Anı yaşayın ve huzuru bulun!