Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Şimdi ise Atagül ve Kadir Doğulu çifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Üç aylık hamile olan Atagül, ilk bebeklerinin bir kız olacağını açıkladı.

Çift Kuşadası'nda tatil yaptı

2016 yılında dünyaevine giren ve o zamandan beri mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, ilk bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Bebek heyecanını en yakınlarıyla paylaşan çift, şimdilerde Kuşadası’nda tatil yaparak keyifli anlar yaşıyor.

Siyah bikinisiyle plajda görüntülenen Neslihan Atagül, büyüyen karnıyla dikkat çekti. Hayranları, oyuncunun bu görüntülerine sosyal medyada "Tam bir kız annesi olacak" yorumlarıyla karşılık verdi.

Atagül, hamileliğini bir ay önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Karnını tuttuğu bir fotoğrafla bu güzel haberi paylaşan oyuncu, "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadeleriyle duygu dolu bir mesaj yayımlamıştı.