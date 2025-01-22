Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanması beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Bu durum, Bolu Kartalkaya'da yaşanan trajik otel yangını nedeniyle ülke genelinde ilan edilen bir günlük milli yas nedeniyle gerçekleşti.

Bolu Kartalkaya yangını sonrası yayın değişikliği

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangında 76 kişi hayatını kaybetmiş ve bu acı olay sonucu milli yas ilan edilmişti. Yasa saygı göstermek amacıyla birçok dizi ve programda değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda Annem Ankara dizisinin 8. bölümü, 22 Ocak Salı akşamı ekrana gelmeyecek.

Milli yas nedeniyle, Kanal D’de 22 Ocak akşamı Annem Ankara yeni bölümü yerine bir tekrar bölümü yayınlanacak. Saat 20.00'de ekranlara gelecek olan bölüm, önceki bir bölümün tekrarı olacak.

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? Annem Ankara dizisinin 8. yeni bölümü, 29 Ocak 2025 akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde, Hasan’ın Nazan'ı savunması, Zuhal'in ev arayışı ve Aysel’in kardeşi Vahide ile ilgili keşfi gibi heyecanlı gelişmeler izleyicileri bekliyor.

22 Ocak KANAL D yayın akışı:

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:15 - Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Annem Ankara (Tekrar)

22:15 - Arka Sokaklar (Tekrar)

00:45 - Annem Ankara (Tekrar)

03:00 - Zalim İstanbul (Tekrar)

05:30 - Kuzey Güney (Tekrar)