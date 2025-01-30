Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın faciaya davetiye çıkardı. Evde yalnız bırakılan 7 yaşındaki Efe O.Y., 5 yaşındaki Ece E.Y. ve 2 yaşındaki Bahadır T., alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangının birinci katta bulunan odadaki sobadan çıktığı belirlendi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

Komşular ve itfaiye ekipleri harekete geçti

Çocukların ağlama seslerini duyan karşı komşu market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale ederek çocukları kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çocukları alevlerin arasından kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar hızla ambulansa alındı.

Efe'nin gözyaşları hüzünlendirdi

Ambulansa bindirilen 7 yaşındaki Efe O.Y., "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek gözyaşı döktü. İtfaiye eri ve sağlık ekipleri çocuğu teselli etmeye çalıştı. Küçük Efe'nin "Annemin parası yok ama" sözleri ise ekipleri duygulandırdı. Görevliler, "Hastanede para almayacaklar, korkma" diyerek çocuğu sakinleştirdi.

Tedavi süreci tamamlandı, devlet korumasına alındılar

Olayın ardından Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, aile ile görüşerek ihtiyaçlarının olup olmadığını araştırdı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Efe, "Benden para almadılar" diyerek hastanede iyi bakıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27.01.2025 tarihinde evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."