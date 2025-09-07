Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de tutuklandığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın gözaltına alınmasına karar verildi.

Telefonlarına ulaşılamıyor

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı belirtildi. Saymaz, soruşturma kapsamında başka isimler için de gözaltı kararlarının gündeme gelebileceğini iddia etti.

Görevden uzaklaştırma kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Arslan’ın hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

İlker Arslan kimdir?

İlker Arslan, mesleğe Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli birimlerde görev aldı. 2016–2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021–2024 yılları arasında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak bulundu.

16 Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.