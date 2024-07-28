Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde bugün saat 14.00'te ilk tespitlere göre elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Halen 8 uçak, 6 helikopter ve 70 arazözün müdahale ettiği yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Yangının saat 14.00 sıralarında başladığını hatırlatan Vali Şahin, "Bugünkü hava 38 derece, rüzgar vardı, yüzde 50'nin altında nem vardı. Bu yangın riski demek. Bizim tespitlerimize göre elektrik direği yıkılıyor ve oradan başlıyor. İleri tetkikler yapılacak. Rüzgarın etkisiyle de yayılıyor. Şu an itibarıyla kısmen kontrol altında, rüzgar kesildi" dedi.

Yangına 500'ün üzerinde personel ile yoğun şekilde müdahale edildiğini ifade eden Vali Şahin, "Havadan 8 uçak, 6 helikopter, 70'in üzerinde arazöz var. Rüzgar hafiflediği için büyük risk taşıdığını söyleyemeyiz. Tedbirlerimiz daha çok kuzey yamaçlarında rüzgar çıkma ihtimaline karşı. 60 dekar civarında alanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Evlerde yanan yok, telef olan hayvan yok. 30 kadar evi tedbiren boşalttık. Zeytinlik de zarar gördü, dikili arazide de kayıplarımız var. Can kaybı yok, yaralımız yok. Gece boyunca soğutma çalışmaları ve kontrol çalışmaları devam edecek" diye konuştu.

Editör: Sezin Türkyılmaz