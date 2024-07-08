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Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Burdur kampında "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" ve kırmızı-beyazlıların yeni transferi Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric'in doğum günü kutlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Dünya Antalyasporlular Günü"nü kutladı.

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Program sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşale ler yakıp, havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

DJ eşliğinde şarkıların, marşların söylendiği programda, şarkıcı Melis Fis ile Çakal konser verdi.

Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Köprüsü'ndeki organizasyona, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, diğer yetkililer ve çok sayıda taraftar ile vatandaşlar katıldı.

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