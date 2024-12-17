Antalya Emniyeti, yılbaşı öncesinde kaçak içki ve diğer kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Son bir haftada, Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda 1185 litre kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca, 2 milyon 476 bin 90 adet boş ve dolu makaron, 7 bin 282 kaçak ilaç, 1464 paket kaçak sigara, 774 kaçak puro, 486 kilogram kaçak tütün, 477 kaçak emtia, 146 elektronik sigara, 58 sahte belge (çek, senet), 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 55 tabanca fişeği ve 1 kaçak cep telefonu da yakalandı. Emniyet, kaçakçılık suçlarıyla mücadelede 18 kişiye adli işlem uygularken, silah ticareti ve nitelikli yağma suçlarından 8 kişi tutuklandı. Ayrıca, aranan 4 şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA