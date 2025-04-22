Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da bu yıl 18 milyon yabancı turist hedeflendiğini açıkladı. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriliyor.

Antalya'da turizmde yeni hedef: 18 milyon yabancı ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Ersoy, Antalya’nın son yıllarda tarihinin en yüksek turist sayılarına ulaştığını vurgulayarak, "Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya’da bu yıl hedefimiz 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 2025 yılının da turizmde rekorlarla tamamlanması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Antalya Havalimanı'nın rolü güçleniyor

Ersoy, Antalya Havalimanı’nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin turizm vitrini konumunda bulunduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, "Modern altyapısı ve artırılan kapasitesiyle havalimanımız, misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya hazır. Turizmdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye’yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız" dedi.

Antalya turizmi için stratejik adımlar atıldı

Yetkililer, 18 milyon yabancı ziyaretçi hedefine ulaşmak için destinasyon tanıtım çalışmalarını artırırken, sektör temsilcileriyle iş birliğini güçlendirmeyi planlıyor. Antalya Havalimanı'nda yapılan modernizasyon çalışmalarının, bölgedeki turizm sezonunun daha uzun bir döneme yayılmasına katkı sağlaması bekleniyor.