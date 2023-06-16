ANTALYA (AA) - Antalya'da sanat, eğlence ve gastronomiyi bir araya getiren yeni nesil gösteri merkezi Cosmos Theatre, müzikli dans gösterisi Andy Show'u sanatseverlerle buluşturdu.

Muratpaşa ilçesinde bir oteldeki Cosmos Theatre gösteri sahnesinde dünya prömiyeri yapılan eserde, aerial akrobasi, görsel efekt, müzik ve çeşitli performans sanatları sahnelendi.

Sanatçı Igor Rudnik tarafından sahneye konulan eserin, kostüm tasarımı Alina German, ışık tasarımı Toma, müzikleri ise besteci Ryan Otter tarafından hazırlandı.

Andy karakterinin evrenin bilinmeyenlerini keşfetmek üzere çıktığı uzay yolculuğunu ve yaşadıklarını anlatan Andy Show’da, 50 sanatçı sahne aldı.

Gösteri merkezinin konseptini oluşturan, özel gastronomi sunumlarının da eşlik ettiği eserin prömiyerine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra kent protokolü, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

