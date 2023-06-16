BELÇİKA, (DHA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün gerçekleştirilen oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahına geldi.

NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, oturumların gerçekleştirildiği salona geçti. Salona gelişinde, aralarında ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ve Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram'in de bulunduğu mevkidaşları ile görüşen Bakan Yaşar Güler, oturumun ardından Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ‘aile fotoğrafı’ çekimine katıldı.

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