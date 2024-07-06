Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayda, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alandaki ağaçlar, 7 dönümlük otluk alan, depo ve araziden geçen elektrik hatları zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri ve 2 arozözün bir saatlik müdahalesiyle çevredeki villalara sıçramadan söndürüldü.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak arazinin yanındaki ormanlık alan ve bir düğün salonunun depo binasına sıçradı.

Belek Mahallesi Kadriye -Belek turizm yolu üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık alan ile bir depoya sıçrayan yangın söndürüldü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.