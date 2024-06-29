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Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Hurdacılıkla uğraştığı tespit edilen zanlının, parkta cinayeti işledikten sonra Yenigün Mahallesi'nde birlikte iş yaptığı arkadaşı Mahmut A.'yı da tartıştıktan sonra tahra ile yaraladığı ortaya çıktı.

Görüntülerden zanlının izini süren ekipler, şüpheliyi 6 saat sonra Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Celebe'yi göğsünden bıçaklayıp öldüren kişinin M.Ç. (47) olduğunu tespit etti.

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